Родителям маленьких детей в ХМАО напомнили об опасности открытых окон

В СУ СКР по ХМАО обратились к родителям маленьких детей с просьбой держать их подальше от открытых окон. В ведомстве отметили, что один ребенок уже выпал из окна в текущем году. Это произошло в Урае 4 мая: мальчик забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка и выпала из окна вместе с ним. Мальчик остался жив, но получил тяжелые травмы.

«Следственное управление СК России по ХМАО – Югре обращается к родителям с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже ненадолго. При наличии возможности оборудуйте окна ограничителями открывания створки окна. Не приучайте детей играть на подоконниках», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.