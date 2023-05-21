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​Ни дня без огня: в ХМАО тушат три лесных и два природных пожара

Семь лесных пожаров потушили в ХМАО за минувшие сутки

​Ни дня без огня: в ХМАО тушат три лесных и два природных пожара
Фото: ГУ МЧС

За минувшие сутки в Югре потушили 9 возгораний на природе. Из них 7 лесных пожаров на площади 568,29 га в Сургутском, Октябрьском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах и 2 ландшафтных пожара на площади 50 га в Березовском и Нижневартовском районах.

По данным авиалесоохраны на утро сегодняшнего дня, в регионе проводятся работы по тушению двух ландшафтных пожаров на площади 217 га в Березовском и Октябрьском районах и 3 лесных пожаров на площади 42,7 га в Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

Сегодня в регионе прогнозируются 3-4 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — 5 класс.

С начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 28 лесных пожаров на площади 431,06 га и 71 ландшафтный на площади 8603,1 га.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 334, комментариев: 0
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