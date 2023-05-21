Молодежный форум «Бизнес-смена» пройдет в Сургуте и Ханты-Мансийске

В Сургуте и Ханты-Мансийске пройдет Молодежный форум «Бизнес-смена». Принять в нем участие могут как предприниматели от 18 до 30 лет, так и те, кто хотели бы монетизировать свое хобби.

«В реальных условиях им предстоит решить задачи, с которыми регулярно сталкиваются владельцы бизнеса, а также разработать стратегию, как открыть или вывести свое дело на новый уровень», - сообщает телеграм-канал «Югра официально».

В Сургуте форум пройдет 24 мая, в Ханты-Мансийске - 25 мая. Участие в «Бизнес-смене» бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь.