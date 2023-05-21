Специалисты Роспотребнадзора исследовали задымленный воздух в ХМАО

В ХМАО специалисты Роспотребнадзора провели исследование воздуха на наличие вредных веществ. Исследования прошли в Нягани, Урае и Кондинском районе, превышений ПДК не выявлено, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторно-инструментальных исследований определяемые показатели не превышали гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», - отметили в пресс-службе ведомства.

Тем не менее санврачи рекомендовали югорчанам соблюдать ряд правил в связи с задымлением:

сократить время пребывания на улице, воздержаться от прогулок с детьми

отказаться от занятий спортом на свежем воздухе

использовать маски и респираторы при выходе на улицу

не открывать окна, используйте увлажнители либо регулярно проводите влажную уборку

не носить контактные линзы

стараться больше пить, промывать глаза, нос и горло

отказаться от курения.

Более подробные рекомендации можно прочитать здесь.