16+
Логотип Сиапресс
USD  80,0366   EUR  86,4964  

Новости

Больше новостей
Какой вариант долгосрочных инвестиций вы считаете лучшим?
Комментировать
0
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?
Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?
Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

Суд отправил вартовчанку в колонию за долги по алиментам

Югорчанка отправится в колонию за полумиллионный долг по алиментам

Суд отправил вартовчанку в колонию за долги по алиментам
Фото: pixabay

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимой местной жительницы. Женщина отправится в колонию-поселение за то, что накопила крупный долг по алиментам, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Ранее суд обязал вартовчанку платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако женщина не только не предприняла никаких мер к погашению имеющейся задолженности, но и продолжала ее накапливать. В результате долг по алиментам превысил 500 тыс рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:01, просмотров: 172, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На пересечении Ленина и Свободы в Сургуте появится новое место притяжения людей 927
  2. ​Что происходит на ярком берегу Оби? Сергей и Олеся Медведевы // ONLINE 852
  3. ​Задержаны авторы Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве денег в Югре через «блок на негатив» 734
  4. Среди югорчан выросла доля довольных зарплатой 732
  5. ​Волонтеры «Киберпатруля Тюменской области» выявляют противоправные интернет-ресурсы 712
  6. ​28 жителей Тюменской области награждены медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» 704
  7. Сбербанк получил в первом квартале рекордные 357,2 млрд рублей прибыли 681
  8. ​Полвека назад в Сургуте… 674
  9. ​Александр Моор поручил помочь многодетной семье с ремонтом дома 673
  10. ​Александр Моор доложил президенту Владимиру Путину о мерах поддержки пострадавших от природных пожаров 662
  1. ​Давно пора 2250
  2. ​Как нефтяники укрепили рубль, и надолго ли 2116
  3. Тундринский бор в Сургутском районе получил статус памятника природы 2046
  4. В Сургуте с 20 мая стартует новая маршрутная сеть общественного транспорта 2023
  5. В Сургуте назначили нового руководителя транспортной полиции 2008
  6. ​Александр Моор и Наталья Комарова дали старт новому межрегиональному проекту «Культурное сотрудничество» 2002
  7. ​Система выплат и пособий на детей в России изменилась. Какие из них остались и как их получить 1974
  8. В Сургуте промоют более 20 км магистральных сетей водоснабжения 1968
  9. Аванс в мае пришел меньше обычного: почему? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1932
  10. Владимир Путин оценил успехи Александра Моора 1902
  1. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6734
  2. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6612
  3. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 6370
  4. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 6011
  5. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5437
  6. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 5120
  7. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4774
  8. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4559
  9. ​Председатель 4275
  10. Быстро, просто, кое-как 4144

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика