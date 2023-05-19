Два лесных и три ландшафтных пожара действуют в ХМАО

В ХМАО проводятся работы по тушению двух лесных и трех ландшафтных пожаров. Такие данные на утро 19 мая приводит Авиалесоохрана региона.

«В Кондинском районе действует два лесных пожара, общей площадью — 1,9 га. К ликвидации возгораний привлечены 11 работников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника», - сообщает пресс-служба ведомства.

Ландшафтные пожары действуют в Березовском и Октябрьском районах. Площадь возгорания в Березовском районе — 45 га, в Октябрьском — 1 510 га. В тушении задействованы 35 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника.