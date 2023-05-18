Учеников школы Пыть-Яха перевели на дистанционное обучение после сообщений о минировании

Школу №1 Пыть-Яха перевели на дистанционное обучение с 18 по 22 мая после сообщений о минировании, поступивших на электронную почту учебного заведения. Угрозы оказались ложными, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

«По заявлению заместителя главы Пыть-Яха Алексея Золотых, проверка образовательных учреждений с помощью сотрудников правоохранительных органов с кинологами и служебными собаками показала, что информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

На дистанционное обучение перевели только учеников школы №1. В других школах и детских садах города изменений в образовательном процессе нет.

Письма с угрозами стали поступать в школу №1 Пыть-Яха после скандала с разноцветными косичками. Директору учебного заведения не понравилась прическа одной из учениц с косичками сине-салатового цвета, после чего она обратилась в полицию.