Поэтапное отключение отопления началось в Нижневартовске

В Нижневартовске с сегодняшнего дня началось поэтапное прекращение подачи тепла в жилые дома, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в своем телеграм-канале.

«После того, как этот этап будет завершен, городские службы приступят к диагностике тепловых сетей. Это позволит своевременно обеспечить подачу тепла в дома горожан и соцучреждения к началу следующего отопительного сезона», - говорится в сообщении.

В Сургуте поэтапное отключение тепла может начаться на следующей неделе. «Уже к 22 числу мы можем выйти на условия окончания отопительного периода, то есть на установление температуры наружного воздуха +8 градусов. К тому же, в соответствии с прогнозом, который мы имеем, с завтрашнего дня температура наружного воздуха начнет повышаться до +16 градусов и с каждым днем будет повышаться», — рассказал замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский Sitv.