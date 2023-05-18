У 48 жителей ХМАО диагностировали коронавирус за минувшие сутки

В 16 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 48 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 18, Ханты-Мансийске - 8. В других городах и районах зарегистрировано от 1 до 3 случаев заражения.

На момент выявления у 45 человек наблюдались признаки ОРВИ, у одного - пневмония, у двух заболевание протекает бессимптомно, сообщает пресс-служба окружного правительства

Вылечились за сутки 55 человек, за весь период пандемии – 266 419 югорчан. Умерли за весь период, по официальным данным, 2 618 пациентов с ковидом.