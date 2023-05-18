Департамент по управлению госимуществом Югры возглавила Светлана Петрик

На должность директора департамента по управлению государственным имуществом Югры назначили Светлану Петрик. Она приступила к своим новым обязанностям сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В новой должности Светлана Петрик будет курировать вопросы нормативно-правового регулирования управления государственным имуществом, оказания государственных услуг в сферах управления государственным имуществом, земельных и кадастровых отношений», − говорится в сообщении.

До настоящего времени, с апреля 2022 года, Светлана Петрик находилась на должности заместителя директора экономического развития Югры. А ранее работала в администрации Сургута, где занимала должности начальника отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и развития предпринимательства, начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма.