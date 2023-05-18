Югра готовится к итоговой аттестации выпускников

Премия за высший балл по ЕГЭ в этом году в Югре составит 100 тысяч рублей. Об этом рассказал директор департамента образования и науки Алексей Дренин в ходе эфира, посвященного подготовке к итоговой аттестации школьников в Югре. Провел его Центр управления регионом, а вопросы собирали в соцсетях, системе «Инцидент Менеджмент» и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

Начнется экзаменационный период 24 мая и продлится до 1 июля. Сначала на проверку знаний пойдут девятиклассники, а с 26 мая подключатся выпускники. «В этом году сдавать ГИА будут порядка 20,5 тысяч девятиклассников, для них на территории округа организовано 200 пунктов проведения экзаменов, все они оснащены оборудованием, обеспечивающим защиту информации: металлоискатели, устройства подавления сигналов подвижной связи, средства видеонаблюдения. Никаких сбоев и проблем быть не должно, – рассказал Алексей Дренин. – Выпускников заявлено чуть больше 10 тысяч выпускников, для них подготовили 128 пунктов».

Также будет работать система внешнего контроля над ходом аттестации – этим займутся 1,5 общественных наблюдателей. Помимо них, каждый экзамен будет записан на видеокамеры, и данные эти будут храниться до 1 марта следующего года. «Система видеонаблюдения направлена на то, чтобы участники прошли ГИА максимально честно и объективно. Если кто-то воспользовался запрещенными материалами, пронес шпаргалки и смог списать, это не значит, что его действия останутся незамеченными, – подчеркнул Алексей Дренин. – После экзамена все видеозаписи тщательно пересматриваются. Особое внимание уделяют зонам риска. У нас есть специальная методология идентификации участников, которые в них попадают, и уверяю, большая часть нарушителей будут выявлены. Это произойдет в сентябре, результаты будут аннулированы, и виновники будут отчислены из вузов».

Посмотретьзапись эфира можно в группе «Югра» ВКонтакте.