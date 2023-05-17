В Октябрьском районе полицейские изъяли у местного жителя 2,5 килограмма наркотиков, обрез охотничьего ружья и боеприпасы

Полицейские Октябрьского района задержали 51-летнего местного жителя, у которого нашли 2,5 килограмма марихуаны. Он также незаконно хранил по месту жительства обрез гладкоствольного ружья, три банки пороха и 127 патронов различных калибров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

Злоумышленник признал свою вину и пояснил, что разрешения на хранение и ношение оружия никогда не имел, а обрез и часть патронов нашел в лесу много лет назад, а еще часть – изготовил самостоятельно.

В отношении гражданина следственным отделом возбуждены уголовные дела «Незаконное хранение оружия, хранение и изготовление боеприпасов», «Незаконное хранение взрывчатых веществ», «Незаконные изготовление боеприпасов» и «Незаконное хранение наркотиков».

На время следствия фигурант уголовных дел заключен под стражу.