В этом году в ХМАО планируется привести в нормативное состояние более 35 км дорог

Более 35 километров дорог Югры будут отремонтированы в 2023 году. Среди ключевых объектов на ремонт – продолжение строительства мостового перехода через реку Обь в районе Сургута и реконструкция участка дороги Югорск – Таежный. В приоритете также дороги к социально значимым объектам и магистрали, проходящие по сельским территориям.

«Из 35,13 километров 29,24– региональные автомобильные, 5,89 км – городские агломерации. Особое внимание будет уделено обновлению трасс, которые вошли в опорную сеть РФ. Ее протяженность в Югре – 1 518 км», – говорится в сообщении официального аккаунта региона.

На данный момент подрядчики уже закупили все необходимые для ремонта материалы. В скором времени будут запущены асфальтобетонные заводы для устройства дорожных покрытий.