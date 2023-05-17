Врачи оценили состояние пострадавших при возгорании на газопроводе в Белоярском районе

Врачи рассказали о состоянии пятерых пострадавших при возгорании на одном из участков газопровода в Белоярском районе. Трое из их лечатся в Пыть-Яхе, двое - в Сургуте. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.

«На утро 17 мая трое пострадавших продолжают лечение в комбустиологическом отделении в Пыть-Яхе, двое - в ожоговом центре Сургута. Состояние тяжелое, стабильное», - написал глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем телеграм-канале.

Накануне, 16 мая, произошло возгорание на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал - Европа компании «Газпром трансгаз Югорск» в районе крановых узлов на линейной части. Один человек погиб, пятеро пострадали. По данным следствия, возгорание произошло во время ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.