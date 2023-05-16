За первые четыре месяца 2023 года жители ХМАО отдали дистанционным мошенникам около четверти миллиарда рублей

Югорчане за первые четыре месяца 2023 года отдали дистанционным мошенникам более 241 миллиона рублей, сообщает окружная прокуратура.

«Правоохранителями зафиксировано две тысячи хищений денежных средств граждан посредством цифровых технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа. Общий размер причиненного гражданам ущерба превысил 241 миллион рублей», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что чаще всего преступления через интернет, к которым в ведомстве отнесли и приобретение наркотиков, фиксируются в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.