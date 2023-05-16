160 югорчан обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей на прошлой неделе

С начала эпидемического сезона в Югре зарегистрировали 160 обращений за медицинской помощью из-за присасывания клеща в 16 муниципалитетах округа. С 8 по 14 мая число пострадавших выросло на 142 человека, что выше предыдущей недели на 463%, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«С нарастающим итогом в пересчете на 100 тыс. населения превышение среднеокружного уровня присасываемости клещей в Кондинском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Нефтеюганском, Советском районах, городах Урай, Пыть-Ях, Лангепас, − говорится в сообщении. − На долю детей в структуре пострадавших приходится 15%. Не были привиты против клещевого энцефалита 26 пострадавших, в связи чем они получили противоклещевой иммуноглобулин, включая шесть детей».

Чаще всего клещи кусали югорчан в лесу − 35% зарегистрированных случаев. Также жителям округа не повезло встретиться с насекомым в черте городов и поселков, на кладбищах, дачах и садовых участках.

Ранее в Югре стартовала акарицидная обработка общественных территорий. По состоянию на 11 мая специалисты провели ее на территории более 165 гектаров. Это составляет около 4% от плана.