У 19 югорчан за минувшие сутки подтвердился коронавирус

В 9 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 19 новых случаев коронавируса. Из них в Сургуте - 8, Нижневартовске - 3, Урае, Когалыме, Югорске, Пыть-Яхе, Кондинском и Сургутском районах - по 1. У всех заболевших на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ.

«Среди детей выявлено 6 случаев COVID-2019, среди рабочих – 5 случаев, среди служащих – 1, среди медицинских работников – 0, среди пенсионеров – 6. В категории «прочие» установлен 1 случай», - отметили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 57 человек, за весь период пандемии – 266 288 югорчан. Умерли за весь период 2 618 пациентов с ковидом.