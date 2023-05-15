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Югорчанки могут высказать свое мнение о дискриминации женщин в округе

Опрос на тему «Положение женщин в Югре» завершится 18 мая

Югорчанки могут высказать свое мнение о дискриминации женщин в округе
Фото: unsplash.com

В Югре завершается онлайн-опрос «Положение женщин в Югре», который проводится в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Так, свое мнение югорчане могут высказать до 18 мая, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Участникам предлагается ответить на следующие вопросы: «Доступно ли оказание медицинской помощи в сфере женского здоровья в Югре?», «Сталкивались ли югорчанки с ущемлением прав и дискриминацией на рабочем месте?», «Актуальна ли для Югры проблема неравенства мужчин и женщин?» − говорится в сообщении.

Отметим, что уже более 600 человек из Югры высказали свое мнение о положении женщин.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 431, комментариев: 0
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