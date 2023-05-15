В 2022 году показатель исполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов в Югре составил 87,9 процента

На капитальный ремонт домов Югры в 2022 году было направлено 4,6 миллиарда рублей. Показатель исполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов в Югре составил 87,9 процента, сообщает «Сургутская Трибуна» со ссылкой на генерального директора Югорского фонда капремонта Андрея Бойко.

«В полном объеме завершен капитальный ремонт в 406 домах общей стоимостью принятых работ 4,6 млрд рублей. В результате жилищные условия улучшились у более чем 83 тысяч граждан. Уровень собираемости взносов за 2022 год составил 100,24%. Это говорит о том, что собственники активно гасят задолженность, накопленную в прошлые годы. Достигнутые показатели позволили Югре в рейтинге среди регионов УрФО занять третье место, а в общероссийском списке – 19 место», – уточнили в пресс-службе фонда.