​В первые дни рабочей недели в Югре ожидается умеренно теплая погода без осадков

В первые дни рабочей недели в Югре ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Воздух днем прогреется до +12+17 градусов, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 15 мая, синоптики прогнозируют в дневные часы +12+17 градусов, местами +4+9 градусов, ночью +1-4 градуса. В восточной части округа местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует с запада.

Во вторник, 16 мая, воздух днем прогреется до +12+17 градусов, местами до +4+9. Ночью столбик термометра покажет +2+7 градусов. Будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный.

В среду, 17 мая, в дневные часы ожидается +12+17 градусов и +18+23 градуса в западной части региона. Температура воздуха ночью составит -2+3 градуса. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северный.