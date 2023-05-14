Рыбак из ХМАО незаконно срубил 3 березы и лиственницу - возбуждено уголовное дело

В Кондинском районе возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев в отношении 63-летнего жителя Урая. Ему грозит до двух лет лишения свободы со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД по Кондинскому району.

По версии следствия, в ноябре 2022 года пенсионер, находясь в квартале Верхне Кондинского урочища Верхне Кондинского участкового лесничества, незаконно срубил три березы и одну лиственницу. По словам мужчины, он сделал это потому, что деревья мешали проезду по пути на рыбалку

«Распиленные деревья мужчина забрал к себе на дачу. Спил деревьев обвиняемый осуществлял без специального разрешения. Материальный ущерб от преступного посягательства составил 8436 рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Свою вину мужчина признал, а также раскаялся в содеянном деянии.