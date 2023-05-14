За минувшие сутки в Югре потушили два лесных пожара в Советском и Кондинском районах на общей площади 11,3 га и одно ландшафтное возгорание в Ханты-Мансийском районе на площади 124 га. Сейчас пожарные борются с ландшафтным пожаром в Нижневартовском районе, его площадь составляет 40 га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«Сегодня в регионе преимущественно прогнозируются 1-2 классы пожарной опасности, в Нижневартовском районе отмечается 3 класс, в Кондинском районе — 4 класс. Мониторинг югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», - говорится в сообщении канала.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 10 лесных пожаров на площади 74,31 га и 39 ландшафтных на площади 2736,1 га.

Накануне жители Нижневартовска пожаловались на смог и едкий запах гари. В мэрии города эти явления объяснили пожарами в соседних регионах, а также возгоранием на территории острова Чехлоней Нижневартовского района.