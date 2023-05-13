Депздрав ХМАО отчитался об ожидаемой продолжительности жизни в регионе

Продолжительность жизни югорчан выросла до 75 лет. Такие данные озвучили в департаменте здравоохранения региона во время заседания правительства ХМАО.

«Автономный округ занимает 11 позицию по показателю рождаемости в стране. Уровень показателя смертности в автономном округе в два раза ниже уровня по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Югре к концу 2022 года достигла 75,4 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние три года в Югре население выросло на 2,5%. Это заслуга естественного и миграционного прироста.