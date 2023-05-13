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В Югре продолжительность жизни увеличилась до 75 лет

Депздрав ХМАО отчитался об ожидаемой продолжительности жизни в регионе

В Югре продолжительность жизни увеличилась до 75 лет
Фото: ru.freepik.com

Продолжительность жизни югорчан выросла до 75 лет. Такие данные озвучили в департаменте здравоохранения региона во время заседания правительства ХМАО.

«Автономный округ занимает 11 позицию по показателю рождаемости в стране. Уровень показателя смертности в автономном округе в два раза ниже уровня по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Югре к концу 2022 года достигла 75,4 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние три года в Югре население выросло на 2,5%. Это заслуга естественного и миграционного прироста.


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13 мая в 16:04, просмотров: 1287, комментариев: 0
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