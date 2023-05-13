16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2041   EUR  84,2500  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Почти у 30% югорчан нет денег на «идеальный» отпуск

Стало известно, сколько среднестатистический житель Югры может потратить на отпуск

Почти у 30% югорчан нет денег на «идеальный» отпуск
Фото: ru.freepik.com

Планируя недельный отпуск, среднестатистический житель Югры может позволить себе потратить 45 тысяч на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 152 тысяч на человека. Почти каждый третий (28%) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств. Информация об этом следует из проведенного специалистами сервиса SuperJob опроса.

«Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода», – подчеркнули представители портала.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:03, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Врачи Сургута спасли женщину, выпавшую с девятого этажа 967
  2. Тундринский бор в Сургутском районе получил статус памятника природы 935
  3. В Югре за сутки ковид обнаружили у 35 человек 878
  4. Нефтеюганец украл игровой автомат после того, как проиграл крупную сумму денег 854
  5. Югорчане могут оценить работу УК по благоустройству придомовых территорий 851
  6. ​Как нефтяники укрепили рубль, и надолго ли 655
  7. Более 600 сургутян вышли на первый городской субботник 401
  8. Александр Моор рассказал Владимиру Путину о результатах социально-экономического развития Тюменской области 389
  9. ​Александр Моор и Наталья Комарова дали старт новому межрегиональному проекту «Культурное сотрудничество» 352
  10. Владимир Путин оценил успехи Александра Моора 352
  1. ​В Югре 9 мая ожидаются дожди и мокрый снег 3074
  2. Удалось ли режиссеру «А зори здесь тихие» передать главный замысел автора? // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС 2925
  3. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2803
  4. В ХМАО ожидается ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду 2722
  5. ​Отлетел в сторону: в Сургуте на «зебре» сбили подростка 2465
  6. ​Парад «Под парусами Победы» пройдет в Тюмени 2435
  7. ​Uniqlo в России сменит Gloria Jeans 2384
  8. ​В Сургуте на Оби начался ледоход 2286
  9. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2250
  10. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 2238
  1. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 6899
  2. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 6706
  3. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 5881
  4. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 5730
  5. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 5445
  6. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5341
  7. Эх, жизнь река… 4962
  8. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 4607
  9. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4454
  10. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4035

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика