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Югорчанам разрешили посещать леса, но есть исключения

В большинстве муниципалитетов Югры сняли запрет на посещение лесов

Югорчанам разрешили посещать леса, но есть исключения
Фото: телеграм-канал "Депнедра Югры"

В большинстве муниципалитетов ХМАО власти сняли ограничение на посещение лесов. Запрет продолжает действовать в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«Во всем округе действует особый противопожарный режим, но запрет на посещение лесов вводят власти отдельных муниципалитетов в зависимости от класса пожарной опасности. В настоящее время такие ограничения действуют только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах», — рассказали в МЧС Ura.ru.

В ведомстве напомнили, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный по распоряжению губернатора Югры 27 апреля.

По данным Авиалесоохраны на утро 12 мая, в ХМАО действующих пожаров не обнаружено. За прошедшие сутки на территории региона ликвидировали 2 возгорания: лесной пожар в Березовском районе на площади 10,5 га и ландшафтное возгорание в Кондинском районе на площади 10 га.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 421, комментариев: 0
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