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​Югорчанам расскажут все подробности о летней оздоровительной кампании для детей

В Югре готовятся к летней оздоровительной кампании

​Югорчанам расскажут все подробности о летней оздоровительной кампании для детей
Фото siapress.ru

Работа детских оздоровительных лагерей станет темой эфира, который пройдет на базе Центра управления регионом в Югре. Отвечать на вопросы жителей округа в прямом эфире будет заместитель директора департамента образования и науки Тимур Аубакиров. Разговор состоится 15 мая в 11.00 и будет доступен в группе «Югра» в соцсети VK.

Представитель региональной власти расскажет, какие виды активности запланированы для детей, сколько организаций будут оказывать услуги оздоровления и отдыха на территории Югры, в том числе в загородных стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием ребят и многое другое. Эфир будет доступен и после завершения в группе «Югра».


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Сегодня в 09:07, просмотров: 535, комментариев: 0
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