Информация о разрушении шасси самолета, выполнявшего рейс «Ханты-Мансийск−Уфы», оказалась ложная

Самолет Utair, выполнявший рейс «Ханты-Мансийск−Уфы», благополучно сел в аэропорту Уфы. Информация о том, что у него разрушено шасси, оказалась ложной. Об этом сообщили в авиакомпании.

«Опровергаем ложную информацию о разрушении шасси самолета, выполнявшего рейс Ханты-Мансийск-Уфа. С самолетом все в порядке, повреждений нет, посадка прошла в штатном режиме в аэропорту Уфы», − рассказали в Телеграм-канале «Пресс-служба Utair».

Отметим, что ранее распространялась информация, что после взлета самолета на полосе нашли часть колеса. Предполагалось, что он летел с поломкой и не смог бы нормально приземлиться в аэропорту, где его ждали экстренные службы, говорилось в Телеграм-канале AVIAINCIDENT. Однако эти сведения опровергли.