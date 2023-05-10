Власти ХМАО сообщили, что ожидается рост числа лесных пожаров летом

Специалисты территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности ХМАО сделали прогноз о пожароопасной ситуации на предстоящий период: ожидается более 560 лесных пожаров. Самым проблемным месяцем по традиции выдастся июль, сообщает «Вестник».

Осенью традиционно фиксируется небольшое число пожаров. Сентябрь, по прогнозам специалистов, также не несет в себе серьезных угроз. Прогнозируется порядка 10 возгораний. В октябре возможны единичные случаи возникновения лесных пожаров. Преимущественно они могу случиться в первой декаде месяца.

Напомним о том, что пожароопасный сезон в Югре стартовал 28 апреля, жителям округа сообщили об ограничениях в этот период.