У 27 жителей ХМАО диагностировали коронавирус за последние сутки

В Югре за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевшие выявлены в пяти муниципалитетах. Больше всего в Ханты-Мансийске - 19, в Сургуте и Нефтеюганском районе - по 3 случая заражения, в Нефтеюганске и Ханты-Мансийском районе - по 1.

На момент выявления у 26 человек наблюдались признаки ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Выздоровел за сутки 41 человек, за весь период пандемии – 265 919 югорчан. Умерли за весь период, по официальным данным, 2 618 пациентов с ковидом.