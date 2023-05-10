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Потребность в работниках в Югре выросла на 9% за месяц

На 9% вырос спрос на персонал в ХМАО за месяц

Потребность в работниках в Югре выросла на 9% за месяц
Фото: pixabay

Потребность в работниках в Югре по итогам апреля выросла на 9,1% по сравнению с мартом, к такому выводу пришла служба исследований hh.ru. Наиболее ощутимо вырос спрос на персонал в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» – количество вакансий здесь увеличилось на 42%. Заметный рост также продемонстрировали сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (+29%), «Маркетинг, реклама, PR» (+23%), «Финансы, бухгалтерия» (+22%) и «Медицина, фармацевтика» (+21%).

При этом чаще всего в апреле работодатели искали специалистов из сфер «Рабочий персонал» и «Продажи, обслуживание клиентов». На втором месте по востребованности - «Производство, сервисное обслуживание», на третьем – «Строительство, недвижимость».

«Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также синих воротничков - представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Ещё 16% - это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% - вакансии для ИТ-специалистов», - сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 198, комментариев: 0
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