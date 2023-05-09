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​В первый рабочий день недели в Югре потеплеет до +17 градусов

Воздух в ХМАО прогреется до +17 градусов в первый рабочий день недели

​В первый рабочий день недели в Югре потеплеет до +17 градусов
Фото: pixabay

В первый рабочий день недели в ХМАО ожидается потепление. Опасных и неблагоприятных явлений погоды не прогнозируется, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем в среду, 10 мая, воздух прогреется до +12+17 градусов, ночью столбик термометра покажет -1+4 градуса. В течение дня прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Ханты-Мансийске синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2+4 градуса, днем потеплеет до +15+17 градусов.


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09 мая в 14:25, просмотров: 512, комментариев: 0
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