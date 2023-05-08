46 километров трасс отремонтируют в югорских городах до 15 сентября

В ХМАО отремонтируют около 46 километров трасс. Завершить работы планируется до 15 сентября, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«В Сургуте уже вовсю идут работы. Всего сделают более 6,5 километров дорог и свыше 5 километров тротуаров. А также переустроят сети ливневой канализации, асфальтирования, установят светофоры, освещение, благоустроят и озеленят территорию», - говорится в сообщении.

Работы также запланированы в Ханты-Мансийске, где починят свыше 30 км трасс. А в Нижневартовске обслужат три дороги: специалисты выполнят частичную замену бордюрного камня, проложат асфальт и обочины.