AVIAINCIDENT: у летевшего в Грозный самолета авиакомпании Utair лопнуло лобовое стекло

У самолета авиакомпании Utair в ходе полета лопнуло лобовое стекло. Это произошло утром 7 мая во время выполнения рейса Москва - Грозный, сообщает телеграм-канале AVIAINCIDENT.

«При выполнении полета воздушного судна на высоте 6400 метров экипаж воздушного судна доложил о лопнувшем лобовом стекле. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета (Внуково)», — говорится в сообщении

По данным канала, чрезвычайная ситуация не объявлялась, посадка самолета прошла в штатном режиме.