В Югре за сутки выявили 28 новых заболевших коронавирусом

В 11 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 28 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 12, Сургутском районе - 4, Кондинском районе - 3. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 3 случаев заражения. У 25 пациентов на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ, у трех заболевших диагностирована пневмония, уточнили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«Среди детей выявлено 4 случая COVID-2019, среди рабочих – 5 случаев, среди служащих – 2, среди медицинских работников – 3, среди пенсионеров – 10. В категории «прочие» установлено 4 случая», - отметили в пресс-службе ведомства.