Движение ограничат в городах и поселках Югры 9 мая

В городах и поселках ХМАО 9 мая ограничат движение для проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Югры, движение автотранспорта будет ограничено в следующих муниципальных образованиях:
Белоярский район:
с.п. Верхнеказымский
– 03.00-16.00 – площадь сельского дома культуры «Гротеск»;
– 13.00-16.00 – улицы с.п. Верхнеказымский;
с.п. Полноват
– 10.00-13.00 – площадь центра культуры и спорта «Созвездие»;
с.п. Сосновка
– 10.00-13.00 – район Администрации сельского поседения – «Сквер памяти»;
с.п. Сорум
– 09.30-13.00 – «Парк Победы», ул. Таежная;
г. Белоярский:
– 10.00-13.00 – площадь Центра культуры и досуга, концертный зал «Камертон», ул. Центральная;
– 10.00-13.00 – ул. Центральная – «Сквер Победы»;
– 13.00-14.00 – ул. Центральная.
Березовский район:
п.г.т. Березово
– 12.00-13.00 – ул. Ленина, Первомайская, Дуркина.
Когалым:
– 09.00-13.00 – ул. Сибирская: на участке от перекрестка ул. Сибирская – ул. Бакинская – пр. Сопочинского – ул. Ленинградская до д. 13 по ул. Сибирская.
Кондинский район:
п. Куминский
– 14.15-15.00 – ул. Школьная;
п. Междуреченский
– 06:00-16:00 – ул. Сибирская, Ленина, Толстого, Гагарина и Волгоградская.
Нижневартовский район:
п.г.т. Излучинск
– 10.30-11.30 – ул. Таёжная и Энергетиков.
Нижневартовск:
– 07.00-17.00 – пр. Победы: от ул. Омская до ул. Г.И. Пикмана; ул.60 лет Октября: от ул. Нефтяников до ул. Менделеева; по ул. Г.И. Пикмана: от гостиничного комплекса «Жемчужина Сибири» до ул. Мусы Джалиля.
Сургут:
– 09.00-13.00 – ул. Гагарина: от дома №24 до пересечения с ул. Энгельса.
Урай:
– 11.30-12.30 – стадион «Нефтяник», ул. Мира, ул. Ленина, ул. Яковлева, ул. Узбекистанская.
Ханты-Мансийск:
– 09.00-19.00 – ул. Ленина: на участке от ул. Свердлова до ул. Дзержинского; ул. Дзержинского: от ул. Ленина до ул. Чехова; ул. Мира: от ул. Дзержинского до ул. Строителей; ул. К.Маркса: от ул. Свердлова до ул. Чехова.
Югорск:
– 04.00 до 19.00 – ул. Железнодорожная и ул. 40 лет