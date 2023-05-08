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Наехал на сугроб и перевернулся: в ХМАО погиб водитель квадроцикла

Водитель квадроцикла погиб после столкновения с сугробом в Сургутском районе

Наехал на сугроб и перевернулся: в ХМАО погиб водитель квадроцикла
Фото: телеграм-канал "Полиция Югры"

В Сургутском районе погиб водитель квадроцикла. Авария произошла днем накануне, 7 мая, на 3-й линии ГСК «Москвич» в поселке Федоровский Сургутского района, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Предварительно установлено, что 46-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и столкнулся со снежным массивом (сугробом), после чего транспортное средство перевернулось. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 543, комментариев: 0
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