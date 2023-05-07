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В ХМАО ожидается ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду

В Югре 8 мая ожидается сильный ветер

В ХМАО ожидается ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду
Фото: yarnovosti.com

Росгидромет предупреждает югорчан о сильном ветре. Так, по прогнозам синоптиков, 8 мая порывы ветра будут достигать до 24 метров в секунду.

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра:

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • отключите электричество, газ и перекройте водопровод;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;
  • не пользуйтесь лифтом.

Если сильный ветер застал Вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

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Сегодня в 19:03, просмотров: 525, комментариев: 0
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