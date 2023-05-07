В Югре расширили перечень возможностей использования семейного капитала

В ХМАО расширили возможности для использования семейного капитала в целях поддержи многодетных родителей. Теперь средства можно использовать для улучшения жилищных условий. Об этом стало известно в ходе заседания правительства региона.

«Теперь его также можно потратить на улучшение жилищных условий — строительство, реконструкцию жилого помещения в доме блокированной застройки, иного объекта капитального строительства, предназначенного для постоянного проживания, например, дома капитального исполнения, расположенного в дачном кооперативе, а также на оплату газификации жилых домов или квартир», – рассказали в пресс-службе властей ХМАО.