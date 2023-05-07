В Кондинском районе клещи нападали на людей чаще всего

36 югорчан стали жертвами укуса клеща. Больше всего случаев зафиксировали в Кондинском районе – 17. Четыре человека пострадали в Ханты-Мансийском районе, три в Урае и Сургуте, двое в Советском районе, по одному в Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нягани, Лангепасе, Белоярском и Пыть-Яхе. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

«Удельный вес детей в структуре пострадавших составляет 8,3%. Не были привиты против клещевого энцефалита 10 пострадавших, в том числе трое детей, в связи с чем им был введен противоклещевой иммуноглобулин», – сообщают санврачи.

Чаще всего клещи нападали в лесу, также были зафиксированы случаи в черте поселков и города, на кладбищах, дачах и садовых участках.