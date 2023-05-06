За год в ХМАО будет сдан почти миллион квадратных метров жилья

За первые четыре месяца года в Югре введено в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилья, передает пресс-служба правительства региона. Около 125 тысяч квадратов — 125 тысяч — многоквартирные дома, 81 тысяча — индивидуальное жилье.

Таким образом, за это время построена примерно пятая часть от всего планируемого объема: до конца года по федеральному проекту «Жилье и городская среда» должно быть сдано 950 тысяч квадратов, причем больше всего — опять же, почти пятая часть — приходится на Сургут и Сургутский район.

«В прошлом году регион план перевыполнил: в Югре ввели в эксплуатацию 887,8 тысячи квадратных метров жилья, — отмечают в правительстве округа. — Рекордным год стал и для всей страны в целом».