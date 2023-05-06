В Югре повысили штрафы за купание в неположенном месте

Размеры штрафов за купание в неположенном месте в Югре увеличились: решение приняла губернатор региона Наталья Комарова после совещания с региональным МЧС.

Этим летом войти в запрещенные воды будет стоить от пятисот до двух тысяч рублей — рост штрафов серьезный, учитывая, что раньше разброс «цены» составлял от ста до пятисот рублей.

Напомним что ранее региональные власти заявили о подготовке ста традиционных мест для купания по всей Югре. Сургут, впрочем, в их список не входит: в городе по-прежнему нет ни одного приспособленного водоема.