Власти Югры усилили социальную поддержку семей

В Югре расширены возможности использовать региональный материнский капитал. Такое решение в пользу многодетных семей приняло правительство автономного округа на заседании под председательством Натальи Комаровой. В частности, теперь югорский маткапитал можно вложить в улучшение жилищных условий – строительство, реконструкцию жилого помещения в многоквартирном доме или частного дома капитального исполнения в дачном кооперативе, а также на оплату газификации жилых домов или квартир, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Кроме того, в регионе отменен один из цензов оседлости. Теперь для получения единовременной помощи при экстремальной жизненной ситуации не требуется подтверждать факт постоянного проживания в Югре в течение десяти лет. Под «экстремальной жизненной ситуацией» понимаются такие события, как потеря единственного жилья из-за стихийного бедствия, пожара, наводнения или теракта. К этой категории относится и гибель члена семьи, который принимал участие в боевых действиях.

Напомним, что югорский материнский капитал дается за рождение или усыновление третьего и последующих детей. Для тех, у кого это случилось с 1 января 2012 год по 31 декабря 2019 года, сумма составит 116 тысяч рублей, а для тех, у кого третий и последующие дети появились после 1 января 2020 года – 150 тысяч рублей.