Правительство Югры просит признать Ханты-Мансийск «Городом трудовой доблести»

Ханты-Мансийск может получить почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующее ходатайство к президенту России направит правительство Югры – это решение было принято на заседании под председательством Натальи Комаровой. Она отметила, что предложение присвоить столице Югры почетное звание выступил глава города Максим Ряшин при поддержке общественников.

За основу этой идеи легли данные из различных архивов, согласно которым во времена Великой Отечественной войны около 70 процентов рыбных консервов, поступавших на фронт, производили на Ханты-Мансийском рыбном комбинате. Также город отправлял для нужд страны авиационную фанеру, комплектующие для оружия, спички, продукцию из дикоросов (она использовалась в медицинских целях), а также мех. Данные, на которых основана заявка на получение звания, подтвердили эксперты Российской академии наук.

«Заключение подтверждает наличие оснований, предусмотренных действующим законодательством, о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Ханты-Мансийску, жители которого внесли существенный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив тем самым массовый трудовой героизм и самоотверженность», – отметил в ходе заседания правительства Югры директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов.