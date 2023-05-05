Начинающий водитель спровоцировал ДТП с пострадавшим в Мегионе

Накануне, 4 мая, в Мегионе 18-летняя девушка спровоцировала аварию с пострадавшим. По предварительной информации, она не уступила дорогу, после чего врезалась в легковушку.

«Около 18:45 18-летняя девушка, управляя «Mazda», на регулируемом перекрёстке, по предварительным данным, осуществляя поворот налево, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ», движущимся в прямом направлении.

В результате ДТП 32-летний водитель Лады получил травмы», − сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

В минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.