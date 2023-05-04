Губернатор Югры проведет эфир о качестве и безопасности транспортных услуг

Первый майский эфир Натальи Комаровой будет посвящен вопросам транспорта – его доступности, качества и безопасности. Об этом губернатор рассказала в своих социальных сетях и пригласила югорчан подключаться к разговору. «Обсудим развитие авиамаршрутной сети, речного флота, системы общественного транспорта, проверим достаточность решений, принятых правительством Югры в ответ на сигналы, поступающие от вас. Вопросы, предложения по теме можете размещать в комментариях к этому посту. С ними будут работать представители государственных и муниципальных органов власти, Центра управления регионом», – написала Наталья Комарова.

Стоит отметить, что тема транспорта сейчас особо актуальна для Сургута, где администрация города реализует реформу маршрутной сети. После многочисленных обращений жителей города было решено перенести вступление этих изменений в силу, чтобы внести все необходимые коррективы.

Эфир губернатора Югры будет транслироваться во всех социальных сетях главы региона – https://vk.com/nv_komarova, https://ok.ru/nv.komarova – а также в официальном сообществе региона «ВКонтакте» — https://vk.com/shtabugra. Начало разговора – в 12:00