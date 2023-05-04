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​В Сургуте резко сократилось суточное число заболевших ковидом

У 47 югорчан диагностировали коронавирус за последние сутки

​В Сургуте резко сократилось суточное число заболевших ковидом
Фото: pixabay

В 13 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 47 новых заболевших коронавирусом. Больше всего новых заболевших в Ханты-Мансийске - 14 и Лангепасе - 9. В Сургуте, где традиционно фиксируется самая высокая заболеваемость, зарегистрировано всего 6 новых случаев заражения.

«Среди детей выявлено 8 случаев COVID-2019, среди рабочих – 8 случаев, среди служащих – 6, среди медицинских работников – 1, среди пенсионеров – 17. В категории «прочие» установлено 7 случаев», - сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

У 44 новых заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, у трех пациентов диагностирована пневмония.

Выздоровел за сутки 121 человек, за весь период пандемии – 265 385 югорчан. Умерли за весь период 2 617 пациентов с ковидом.


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04 мая в 16:39, просмотров: 754, комментариев: 0
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