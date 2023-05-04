Первое ДТП с велосипедистом произошло в Югре

Накануне, 3 мая, в городе Советский под колеса автомобиля угодила 11-летняя девочка на велосипеде. В результате ДТП она получила травмы, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

«Около 17:30 в городе Советский, 52-летняя женщина, двигаясь в районе парковки дома 1а, мкр. Западный, по предварительным данным, не учла безопасность маневра при повороте налево и допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб и двое − получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Напоминаем, ранее во дворе дома в Сургуте сбили семилетнюю девочку.