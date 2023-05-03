В Госавтоинспекции ХМАО назвали самые угоняемые автомобили в регионе

Самые угоняемые автомобили в Югре - это машины семейства «ВАЗ». Связано это с их наименьшей технической защищенностью и простотой вскрытия, говорится в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

«По итогам трех месяцев текущего года на территории ХМАО зарегистрировано 18 неправомерных завладений транспортных средств. Чаще всего исчезновения автомашин происходят с улиц и дворовых территорий в ночное время», - рассказали в ведомстве.

Чаще всего автомобили угоняют у безалаберных водителей. «В 14 случаях преступления совершены при помощи ключей, к которым у преступников был доступ (ключи находились в замках зажигания автомобилей оставленных без присмотра или преступник имел доступ к местам их хранения)», - сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве дали несколько рекомендаций, как уберечь автомобиль от угона:

лучшее место для стоянки - круглосуточные охраняемые гаражи, автостоянки, паркинги;

избегайте парковки в плохо освещенном или безлюдном месте;

установите в машине противоугонное устройство и охранную сигнализацию;

выходя из машины, всегда вынимайте ключ из замка зажигания, закрывайте все окна и двери на замок;

не оставляйте в автомобиле документы и запасные ключи.

В случае угона автомобиля следует незамедлительно обратиться в полицию. Чем меньше времени прошло с момента угона, тем выше вероятность найти машину по «горячим следам».