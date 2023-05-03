Volkswagen сбил насмерть водителя грузовика на обочине дороги в ХМАО

Полицейские проводят проверку по факту гибели водителя грузовика на югорской трассе. Авария произошла сегодня утром на 6 км автодороги «Радужный - Новоаганск», сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель Volkswagen Amarok не выдержал необходимый боковой интервал и сбил 57-летнего мужчину, который ремонтировал грузовик на обочине дороги. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

«На месте автоаварии работают сотрудники полиции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», - уточнили в ведомстве.