16+
Логотип Сиапресс
USD  79,3071   EUR  87,5750  

Новости

Больше новостей
Читаете ли вы книги?
Комментировать
0
Следует ли отменить в российских школах изучение английского языка?
Комментировать
0
Больше опросов

С начала пожароопасного сезона в лесах Югры ликвидировали три лесных пожара

Первые лесные пожары потушили в Югре

С начала пожароопасного сезона в лесах Югры ликвидировали три лесных пожара
Фото: Депнедра Югры

С 28 апреля в Югре потушили три лесных пожара на площади 19,2 га. Их причина – нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением, рассказали в Телеграм-канале «Депнедра Югры»

«Одно возгорание возникло 1 мая на землях Урайского лесничества на площади 6,2 га, и два – 2 мая в Кондинском лесничестве на площади 13 га. Лесные пожары потушили в первые сутки обнаружения», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день действующих лесных пожарок не зафиксировано. Авиалесоохрана Югры задействована в тушении ландшафтного пожара в Кондинском районе. Его площадь – 90 га.

Кроме того, сегодня в регионе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности.

Напоминаем, ранее в Югре стартовал особый противопожарный режим.


нравится (0) не нравится (0)
03 мая в 13:04, просмотров: 798, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В ХМАО погиб мужчина, который ремонтировал грузовик на обочине дороги 1172
  2. ​У прилетевшего в Нижневартовск пассажира заподозрили корь 981
  3. В тапках — в автобус? 970
  4. Семья из Солнечного выживает в аварийном и пострадавшем от пожара доме 960
  5. Ханты-Мансийск вырвался в лидеры в Югре по суточной заболеваемости ковидом 909
  6. ​В ГИБДД назвали самые угоняемые автомобили в ХМАО 900
  7. На 18% выросло число вакансий в Югре за год 822
  8. С начала пожароопасного сезона в лесах Югры ликвидировали три лесных пожара 798
  9. ​В ХМАО на территории базы отдыха обнаружили опасную инфекцию 224
  10. В Югре сбили 11-летнюю девочку на велосипеде 206
  1. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 4269
  2. ​С чего житель восточного района будет голосовать за микро-скверик в центре Сургута? Нужен большой городской проект 3118
  3. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 3111
  4. ​Юные тюменские писатели получили награды на международном конкурсе «Все краски Севера» 3029
  5. Участковым врачам в ХМАО начнут доплачивать по 14 тысяч рублей 2848
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 29 апреля – 1 мая? // АФИША 2846
  7. Более сорока волонтеров будут помогать сургутянам в голосовании за благоустройство 2735
  8. В Сургуте с 1 мая дачные автобусы станут бесплатными для пенсионеров на время выходных 2710
  9. Быстро, просто, кое-как 2568
  10. Автопарк станции скорой помощи Тюменской областной больницы № 3 полностью обновился 2525
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7110
  2. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 5333
  3. ​Будет трудно 4996
  4. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 4825
  5. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 4758
  6. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4379
  7. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 4269
  8. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 4215
  9. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 4162
  10. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 3916

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика